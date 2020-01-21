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Garanti BBVA'dan Enerjisa'ya 400 milyon liralık TLREF'li kredi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılan kredi, TLREF'e endeksli yapısıyla piyasada bu modelle sağlanan büyük montanlı ilk kredilerden biri olma özelliğini taşıyor.

21.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:32
Garanti BBVA'dan Enerjisa'ya 400 milyon liralık TLREF'li kredi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bir yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılan kredi, TLREF'e endeksli yapısıyla piyasada bu modelle sağlanan büyük montanlı ilk kredilerden biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Dunya.com

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