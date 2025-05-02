Garanti Bankası kimin, sahibi kim? Garanti BBVA hangi ülkenin?

Garanti Bankası, 2023 yıl sonu itibarıyla 220 milyar liralık aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Peki, Garanti Bankası kimin, sahibi kim? Garanti Bankası hangi ülkenin?

GARANTİ BANKASI KİMİN, SAHİBİ KİM?

Garanti Bankası , 2023 yıl sonu itibarıyla 220 milyar liralık aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda .

Garanti, ödeme sistemleri , perakende , ticari , toptan , KOBİ , bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere tüm iş kollarında hizmet veriyor . Yurt içi ve yurt dışı iştirakleriyle (Garanti Bank International, Garanti Bank SA, Garanti Bank Moscow) birlikte Garanti, emeklilik ve hayat sigortası, leasing, faktoring, aracılık ve varlık yönetimi alanlarında da hizmet sunuyor.

Garanti, 805 yurt içi şubesi, KKTC'de yedi yurt dışı şubesi ve Malta'da bir şubesi ; Düsseldorf ve Şanghay'da iki uluslararası temsilciliği ; 5.511'den fazla ATM'si; çağrı merkezi ve teknolojik altyapı üzerine kurulu internet, mobil ve sosyal bankacılık platformları aracılığıyla yirmi beş milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor.

Garanti Bankası hisseleri Borsa İstanbul , LSE ve OTCQX'te işlem görmektedir . Bankanın hisselerindeki pay oranı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Banco Bilbao Vizcaya Arjantin (BBVA): Yüzde 86.00

Diğerleri: Yüzde 14.00

Garanti Bankası Grubunu oluşturan şirketler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şunlardır:

• Garanti BBVA Kripto

• Garanti Bankası Uluslararası NV

• Garanti Bankası Moskova

• Garanti Bankası Romanya

• Garanti Portföy Yönetimi

• Garanti Menkul Değerler

• Garanti Emeklilik

• Garanti Leasing

• Garanti Faktoring

• Garanti Ödeme Sistemleri

• Garanti İpotek

• Garanti Teknoloji