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Garanti Bankası hacklandi mi?

Garanti Bankası hacklandi mi?
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Sosyal medyada birçok kullanıcı, Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim sağlayamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini belirtti. Kısa sürede gündem olan bu durum, kullanıcılar arasında 'Garanti mobil çöktü mü?' sorusunu gündeme getirdi. Peki,Garanti Bankası hacklandi mi?

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini paylaştı. Yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, internette "Garanti mobil çöktü mü?" merak edildi. Garanti Bankası hacklandi mi?

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankası'nın mobil uygulamasında 2 Mayıs gününde bağlantı hataları yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken "İşleminiz gerçekleştirilemiyor. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol ediniz." ifadesi ile karşılaşıyor.

Garanti Bankası hacklandi mi?

GARANTİ BANKASI HACKLANDİ Mİ?

Garanti BBVA tarafından konu ile ilgili olarak henüz bir resmi açıklama gelmedi.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

GARANTİ BANKASI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Garanti Bankası hacklandi mi?

HATA EKRANI

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri; "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını gösteren paylaşımlar yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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