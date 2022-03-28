PSG'den ortaklık sonrası yeni kadro

Paris Saint-Germain Esports, geçtiğimiz günlerde internet sitesinden yaptığı duyuru ile Kuzey Amerikalı yeni ortağını duyurdu. PSG ve Kuzey Amerikalı espor organizasyonunun birleşmesinin ardından Fortnite'ta mücadele edecek yeni takım oluşturuldu.

PSG ESPORTS YENİ ORTAĞINI DUYURDU

Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'in espor kulübü PSG Esports, Kuzey Amerikalı espor takımı Team New Age ile ortaklığını duyurdu. PSG Esports, Amerika Kuzey Doğu sunucusunda Fortnite Champions Series'te yer almayı hedefliyor.

"PSG ESPORTS YENİ BİR ADIM DAHA ATTI"

Paris Saint-Germain'ın Marka Direktörü Fabien Allagre yapılan duyurular sonrasında, "Kuruluşundan beş yıl sonra PSG Esports yeni bir adım daha attı. Bu, Amerikan topraklarındaki ve dünyanın en popüler oyununa ilk hamlemiz. TNA şimdiden beş kez Şampiyonlar Serisi'ni kazandı." sözlerine yer verdi.

YENİ KADRO OLUŞTURDULAR

PSG Esports ve Team New Age Esports, ortaklığını duyurmasının ardından Amerika'da Fortnite Champions Series'te mücadele etmek üzere yeni kadro oluşturdular. PSG'nin yaptığı açıklamaya göre ise yeni takım Amerika'nın Washington'daki özel bir oyuncu evinde konaklayacaklar.