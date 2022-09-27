Netflix'ten yeni proje! Başkentte oyun stüdyosu kuruyor

Netflix Oyun Stüdyosu'nun Yardımcı Başkanı Amir Rahimi'nin Netflix'in internet sitesinde yaptığı duyuruda Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de kendi oyun stüdyosu kurduklarını açıkladılar. Netflix, yeni stüdyo ile beraber oyun stüdyo sayısını dörde çıkardı.

Finlandiya'nın en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti Helsinki'de Netflix Games'in Stüdyo Direktörü Marko Lastikka'nın öncülüğünde dahili bir oyun stüdyosu kurduğunu açıklayan Netflix, oyun sektörüne bir adım daha atmış oldu.

NETFLIX, KENDİ OYUN STÜDYOSUNU KURUYOR

Netflix'in internet sitesinden dün yapılan duyuru ile Finlandiya'da kendi oyun stüdyolarını kurduklarını açıkladılar. "Dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca üyemize reklamsız ve uygulama içi satın alam olmadan çeşitli keyifli ve derinden ilgi çekici orijinal oyunlar getirecek birinci sınıf bir oyun stüdyosu kurma vizyonumuzdaki bir başka adımdır" sözlerine yer verildi.

OYUN SEKTÖRÜNE SOMUT BİR ADIM DAHA ATTILAR

Marko Lastikka'nın liderliği ile Finlandiya'nın Helsinki kentinde dahili oyun stüdyosunun kurulduğunu duyuran Netflix, vizyonlarının doğrultusunda önemli bir somut adım attıklarını bildirdi ve amaçlarının "Reklamsız ve oyun içi satın alımlarla yüz milyonlarca üyemize farklı ve sürükleyici oyun deneyimleri sunacak birinci sınıf bir oyun stüdyosu oluşturmaktır." dedi.

TOPLAMDA 4 OYUN STÜDYOSUNA SAHİPLER

Sıfırdan inşa ettikleri oyun stüdyosu ve bu yılın başlarında Netflix'in bir parçası haline gelen Next Games'in yanı sıra Helsinki'deki ikinci oyun stüdyoları olacak. Bu oyun stüdyolarının yanı sıra Netflix, Night School Studio ve Boss Fight Entertainment ile beraber toplamda 4 oyun stüdyosuna sahip oldu.