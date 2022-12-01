Naruto To Boruto Shinobi Striker sistem gereksinimleri neler? Naruto To Boruto Shinobi Striker kaç GB?
Gamegar Haberleri
Soleil'in geliştirip Bandai Namco Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği çevrimiçi olarak 4 kişilik takımlar halinde diğer takımlara karşı savaştığınız Naruto oyunu Naruto To Boruto Shinobi Striker sistem gereksinimleri neler? Naruto To Boruto Shinobi Striker kaç GB? Detayları haberimizde…
Çevrimiçi olarak 4 kişilik takımlar halinde diğer takımlara karşı savaş! Görselliği itibariyle, SHINOBI STRIKER da yepyeni bir tarzla yeni baştan yaratıldı. Çevrimiçi savaşlarda takımına önderlik et ve kimin en iyi ninja olduğunu gösterebileceğiniz Naruto To Boruto Shinobi Striker sistem gereksinimleri neler? Naruto To Boruto Shinobi Striker kaç GB? İşte detaylar…
Naruto To Boruto Shinobi Striker'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-8350K işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 640 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3-8350K
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 640
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 40 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10
- İşlemci : Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz veya AMD FX-6300 Six-Core
- Bellek : 6 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon R9 270X veya NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 40 GB kullanılabilir alan
Naruto To Boruto Shinobi Striker'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.