Soleil'in geliştirip Bandai Namco Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği çevrimiçi olarak 4 kişilik takımlar halinde diğer takımlara karşı savaştığınız Naruto oyunu Naruto To Boruto Shinobi Striker sistem gereksinimleri neler? Naruto To Boruto Shinobi Striker kaç GB? Detayları haberimizde…

Çevrimiçi olarak 4 kişilik takımlar halinde diğer takımlara karşı savaş! Görselliği itibariyle, SHINOBI STRIKER da yepyeni bir tarzla yeni baştan yaratıldı. Çevrimiçi savaşlarda takımına önderlik et ve kimin en iyi ninja olduğunu gösterebileceğiniz Naruto To Boruto Shinobi Striker sistem gereksinimleri neler? Naruto To Boruto Shinobi Striker kaç GB? İşte detaylar…

NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER SİSTEM GEREKSİNİMLER NELER?

Naruto To Boruto Shinobi Striker'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-8350K işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 640 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi : Windows 7

: Sürüm 11 Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER SİSTEM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10

: Sürüm 11 Depolama : 40 GB kullanılabilir alan

NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER KAÇ GB?

Naruto To Boruto Shinobi Striker'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 40 GB boş depolama alanı gerekmektedir.