Merih Demiral'ın yeni transferi açıklandı

Atalanta BC'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kurduğu espor takımı Team Demiral Esports, birçok espor alanında mücadele ediyor. Popüler FPS nişancı oyunu Valorant'ta da mücadele eden Team Demiral Esports, yeni transferini duyurdu.

TEAM DEMİRAL ESPORTS YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Team Demiral Esports'a transfer olan 25 yaşındaki Valorant oyuncusu Ata "atabeast" Coşkun, Merih Demiral'ın espor kadrosuna dahil oldu. Valorant'ta mücadele edecek olan atabeast'in transferi, takımın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

"HOŞ GELDİN ATABEAST"

Team Demiral Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Valorant takım oyuncumuz Ata "atabeast" Coşkun'u sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldin Atabeast!" sözleriyle yeni transferini hayranlarına duyurdu.