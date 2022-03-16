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Merih Demiral'ın yeni transferi açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Geçtiğimiz sene espor dünyasına giriş yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın espor takımı Team Demiral Esports, yeni transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Atalanta BC'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kurduğu espor takımı Team Demiral Esports, birçok espor alanında mücadele ediyor. Popüler FPS nişancı oyunu Valorant'ta da mücadele eden Team Demiral Esports, yeni transferini duyurdu.

TEAM DEMİRAL ESPORTS YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Team Demiral Esports'a transfer olan 25 yaşındaki Valorant oyuncusu Ata "atabeast" Coşkun, Merih Demiral'ın espor kadrosuna dahil oldu. Valorant'ta mücadele edecek olan atabeast'in transferi, takımın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

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"HOŞ GELDİN ATABEAST"

Team Demiral Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Valorant takım oyuncumuz Ata "atabeast" Coşkun'u sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldin Atabeast!" sözleriyle yeni transferini hayranlarına duyurdu.

Merih Demiral'ın espor takımı yeni transferini açıkladı

Merih Demiral'ın yeni transferi açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

merih demiral, Espor, Gamegar, Spor, Haberler

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