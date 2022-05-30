Kafalar Esports, espor sektörüne veda etti - Haberler

Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un sahip olduğu Kafalar Esports, 29 Mayıs'ta yapılan paylaşımda daha önce ara verilen Valorant operasyonlarının ardından devam ettiği PUBG Mobile operasyonlarının da sona erdiğini duyurdu.

KAFALAR ESPORTS, SEKTÖRE VEDA ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Valorant operasyonlarını ligin yetersiz kalması nedeniyle ikinci bir tarihe kadar durduğunu açıklayan Kafalar Esports ekibi, dün yapılan açıklama ile devam eden PUBG Mobile operasyonlarını da durdurma kararı aldı. Yapılan açıklama ile Kafalar Esports ekibi, espor arenasına veda ettiklerini duyurdu.

Kafalar ekibinin yaptığı açıklamada, "Her ne kadar geri döneceğimizi de söylesek, bu sektöre aşık da olsak üzülerek "espor" arenasına veda ettiğimizi siz değerli takipçilerimizle paylaşmak durumundayız." sözlerine yer verdi. "Ayrıca Kafalar Esports bünyesinde yer almış tüm oyuncularımıza ve ekip arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ederiz."