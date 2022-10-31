Galatasaray Espor, forma sponsorunu açıkladı

Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, geliştirdiği projeler ile oyun sektöründe hızlı bir şekilde yükseliş gösteren Metaverse VR ile Galatasaray Espor formasının ense sponsoru oldu. İmza töreni Salı günü GS TV ve Galatasaray'ın resmi YouTube hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın internet sitesinde yayınlanan haber ile Galatasaray E spor'un forma ense sponsoru Metaverse VR olduğu bildirildi. İmza töreni Salı günü GS TV ve Galatasaray'ın resmi YouTube hesabında canlı olarak yayınlanacak.

METAVERSE VR, GALATASARAY FORMA SPONSORU OLDU

Galatasaray ekibinin yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz yüzyıl içerisinde meydana gelen ve gelecek olan yeni teknolojik atılımların ve sürekli gelişimde bulunan oyun sektörünün içinde bulunan Metaverse VR, Galatasaray Spor Kulübü'nün Espordaki başarısını destekliyor." sözlerine yer verildi ve "Metaverse VR, Galatasaray E spor takımımızın forma ense sponsoru oldu" şeklinde açıklamada bulundu.

İMZA TÖRENİ SALI GÜNÜ DÜZENLENECEK

Metaverse VR'ın sosyal medya hesaplarından yapılan anlaşma duyurusunda ise şu sözlere yer verildi:

"Metaverse VR olarak @GalatasaraySK ile yapmış olduğumuz VR Projesi iş birliğini ve ayrıca @GSEsports forma sponsorluğumuzu duyurmaktan gurur duyuyoruz. İmza törenimiz 01.11.2022 - 11:00 da GSTV ve Galatasaray resmi youtube kanalından canlı yayınlanacaktır."

METAVERSE VR HAKKINDA

6 Ocak 2022 tarihinden bu yana faaliyet sürdüren Metaverse VR firması, çok kısa bir sürede geliştirdiği projelerle yatırımcıların dikkatini çekerek hızlı bir yükseliş gösterdi. Öncelikle Pancakeswap merkeziyetsiz borsası üzerinden yatırım toplayan firma daha sonrasında sırasıyla Hotbit, MEXC ve Bitmart global borsalarında yerini aldı.

Şu anda yerli ve global borsalarla da görüşmelerini sürdüren Metaverse VR, kısa bir süre sonra "Play to Earn" oyununu tüm oyunseverler ile buluşturacak. Firma, eş zamanlı yürütülen projelerden "VR" projesi ile de spor kulüpleri ile iş birliği yapmaktadır.

Metaverse VR, Galatasaray Spor Kulübü ile yürütülen iş birliği kapsamında Galatasaray Futbol Takımı ve Nef Stadyumu içerisinde yapılan özel 360 derece çekimleri spor severlerle buluşturmaktadır.