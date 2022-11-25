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FUT Esports – Divinity maçı ne zaman? FUT Esports maçı ne zaman?

Gamegar Haberleri

FUT Esports – Divinity maçı ne zaman? FUT Esports maçı ne zaman?

G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals'ta mücadele eden FUT Esports, 50 bin dolarlık büyük ödül için ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çeyrek finale yükselmek için Divinity ile karşılaşacak FUT Esports maçı ne zaman? FUT Esports – Divinitiy maçı en zaman, saat kaçta? Detayları haberimizde…

G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals turnuvasında ilk maçına çıkmaya hazırlanan FUT Esports'un maçı ne zaman? FUT Esports – Divinity maçı en zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

G-Loot VALORANT Clash turnuvasının ilk roundında Divinity ile mücadele edecek FUT Esports'un maçı 25 Ekim Cuma günü 20.00'de oynanacak. FUT Esports Valorant maçını Twitch.tv/Glootvalorant kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

FUT Esports – Divinity maçı ne zaman? FUT Esports maçı ne zaman?

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  7. İspanya – 3 / 81
  8. İsveç – 3 / 81
  9. Estonya – 2 / 81
  10. Temsil Edilmeyen – 2 / 81
  11. Belarus – 1 / 81
  12. Hırvatistan - 1/ 81
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  14. Almanya – 1 / 81
  15. İrlanda – 1 / 81
  16. İsrail – 1 / 81
  17. Norveç – 1 / 81
  18. Romanya – 1 / 81
  19. Slovakya – 1 / 81
  20. Ukrayna 1 - / 81
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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