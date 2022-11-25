FUT Esports – Divinity maçı ne zaman? FUT Esports maçı ne zaman?

G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals'ta mücadele eden FUT Esports, 50 bin dolarlık büyük ödül için ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çeyrek finale yükselmek için Divinity ile karşılaşacak FUT Esports maçı ne zaman? FUT Esports – Divinitiy maçı en zaman, saat kaçta? Detayları haberimizde…