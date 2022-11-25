FUT Esports – Divinity maçı ne zaman? FUT Esports maçı ne zaman?
Gamegar Haberleri
G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals'ta mücadele eden FUT Esports, 50 bin dolarlık büyük ödül için ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Çeyrek finale yükselmek için Divinity ile karşılaşacak FUT Esports maçı ne zaman? FUT Esports – Divinitiy maçı en zaman, saat kaçta? Detayları haberimizde…
G-Loot VALORANT Clash – Grand Finals turnuvasında ilk maçına çıkmaya hazırlanan FUT Esports'un maçı ne zaman? FUT Esports – Divinity maçı en zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
G-Loot VALORANT Clash turnuvasının ilk roundında Divinity ile mücadele edecek FUT Esports'un maçı 25 Ekim Cuma günü 20.00'de oynanacak. FUT Esports Valorant maçını Twitch.tv/Glootvalorant kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
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