Görenleri mest etti! Video oyununa eklenen Türkiye maçı detayı yıllar sonra fark edildi

Popüler savaş video oyunu Call of Duty: Modern Warfare'in çok oyunculu modunda bulunan bir haritada EURO 2008'de oynanan son dakikalarda kazandığımız Türkiye – Çek Cumhuriyeti maçının radyoda anlatıldığına rastlanıldı. Bu detayın ise şirkette çalışan bir Türk çalışanın eklediği öğrenildi.