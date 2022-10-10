Görenleri mest etti! Video oyununa eklenen Türkiye maçı detayı yıllar sonra fark edildi
Gamegar Haberleri
Popüler savaş video oyunu Call of Duty: Modern Warfare'in çok oyunculu modunda bulunan bir haritada EURO 2008'de oynanan son dakikalarda kazandığımız Türkiye – Çek Cumhuriyeti maçının radyoda anlatıldığına rastlanıldı. Bu detayın ise şirkette çalışan bir Türk çalışanın eklediği öğrenildi.
Call of Duty Modern Warfare'in geliştiriciliğini yapan Kaliforniya merkezli şirket Infinity Ward'da çalışan bir Türkün oyuna 2008'de oynanan Türkiye – Çek Cumhuriyeti maçını anlatan bir radyo eklediği fark edildi.
Sevilen savaş oyununun çok oyunculu modunda bulunan Hackney Yard adlı haritasında oynayan bir Türk oyuncu, evde çalan radyoda EURO 2008'de oynanan ve 2-1 gerideyken son dakikalarda atılan 2 gol ile 3-2 kazandığımız Türkiye – Çek Cumhuriyeti maçının canlı anlatımı radyoya eklendi. Eklenen detay ise 3 yıl sonra fark edildi.
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ABD merkezli geliştirilen video oyunun haritasına eklenen Türkiye – Çek Cumhuriyeti maçının anlatımını ise oyunun geliştirici ekibinde yer alan bir Türk çalışanın eklediği öğrenildi.
Tüm Türkiye'nin son dakikalarda sevindiği EURO 2008'deki Türkiye – Çek Cumhuriyeti maçı, 87. ve 89. dakikalarda gelen Nihat Kahveci'nin golleriyle Türkiye'yi öne geçirerek çeyrek finale çıkartan maç, popüler video oyununa eklendi.