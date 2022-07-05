Beşiktaş'ın kadın takımından önemli galibiyet! Adını Ana Aşama'ya yazdırdı

İlk kadın Valorant turnuvası Rebels Powered by Dell'de aldığı son galibiyet ile adını Ana Aşama'ya yazdıran Beşiktaş kadın Valorant takımı, rakibi WanderLust'ı 2-0 mağlup etti.

KADIN VALORANT TAKIMI ADINI ANA AŞAMA'YA YAZDIRDI

Beşiktaş Esports'un kadın Valorant takımı, 4 Temmuz Pazartesi günü WanderLust ile Rebels Powered by Dell turnuvasında karşı karşıya geldi. Rakibini iki maçta da 13-2 yenen Beşiktaş Esports kadın Valorant takımı, 2-0'lık skor ile adını Ana Aşama'ya yazdırdı.

"ANA AŞAMA'DA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Beşiktaş kadın Valorant takımının ilk kadın Valorant turnuvasında rakibini 2-0 mağlup edip adını Ana Aşama'ya yazdırmasının ardından "Ana Aşama'da görüşmek üzere" sözlerine yer veren Beşiktaş Esports, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kadın Valorant takımımız Rebels Powered by Dell 4 Açık Elemeleri karşılaşmasında WanderLust ekibini 2-0 mağlup ederek adını Ana Aşama'ya yazdırdı." dedi.