Beşiktaş'ın kadın takımından önemli galibiyet! Adını Ana Aşama'ya yazdırdı
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Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, Rebels Powered by Dell 4 Açık Elemeleri karşılaşmasında rakibi WanderLust'ı mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların kadın Valorant takımı, aldığı önemli galibiyet ile adını Ana Aşama'ya yazdırdı.
İlk kadın Valorant turnuvası Rebels Powered by Dell'de aldığı son galibiyet ile adını Ana Aşama'ya yazdıran Beşiktaş kadın Valorant takımı, rakibi WanderLust'ı 2-0 mağlup etti.
KADIN VALORANT TAKIMI ADINI ANA AŞAMA'YA YAZDIRDI
Beşiktaş Esports'un kadın Valorant takımı, 4 Temmuz Pazartesi günü WanderLust ile Rebels Powered by Dell turnuvasında karşı karşıya geldi. Rakibini iki maçta da 13-2 yenen Beşiktaş Esports kadın Valorant takımı, 2-0'lık skor ile adını Ana Aşama'ya yazdırdı.
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"ANA AŞAMA'DA GÖRÜŞMEK ÜZERE"
Beşiktaş kadın Valorant takımının ilk kadın Valorant turnuvasında rakibini 2-0 mağlup edip adını Ana Aşama'ya yazdırmasının ardından "Ana Aşama'da görüşmek üzere" sözlerine yer veren Beşiktaş Esports, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kadın Valorant takımımız Rebels Powered by Dell 4 Açık Elemeleri karşılaşmasında WanderLust ekibini 2-0 mağlup ederek adını Ana Aşama'ya yazdırdı." dedi.