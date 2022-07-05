Beşiktaş'ın kadın takımından önemli galibiyet! Adını Ana Aşama'ya yazdırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın kadın takımından önemli galibiyet! Adını Ana Aşama'ya yazdırdı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:

Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, Rebels Powered by Dell 4 Açık Elemeleri karşılaşmasında rakibi WanderLust'ı mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların kadın Valorant takımı, aldığı önemli galibiyet ile adını Ana Aşama'ya yazdırdı.

İlk kadın Valorant turnuvası Rebels Powered by Dell'de aldığı son galibiyet ile adını Ana Aşama'ya yazdıran Beşiktaş kadın Valorant takımı, rakibi WanderLust'ı 2-0 mağlup etti.

KADIN VALORANT TAKIMI ADINI ANA AŞAMA'YA YAZDIRDI

Beşiktaş Esports'un kadın Valorant takımı, 4 Temmuz Pazartesi günü WanderLust ile Rebels Powered by Dell turnuvasında karşı karşıya geldi. Rakibini iki maçta da 13-2 yenen Beşiktaş Esports kadın Valorant takımı, 2-0'lık skor ile adını Ana Aşama'ya yazdırdı.

Beşiktaş'ın kadın takımından önemli galibiyet! Adını Ana Aşama'ya yazdırdı

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

"ANA AŞAMA'DA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Beşiktaş kadın Valorant takımının ilk kadın Valorant turnuvasında rakibini 2-0 mağlup edip adını Ana Aşama'ya yazdırmasının ardından "Ana Aşama'da görüşmek üzere" sözlerine yer veren Beşiktaş Esports, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kadın Valorant takımımız Rebels Powered by Dell 4 Açık Elemeleri karşılaşmasında WanderLust ekibini 2-0 mağlup ederek adını Ana Aşama'ya yazdırdı." dedi.

Beşiktaş'ın kadın takımından önemli galibiyet! Adını Ana Aşama'ya yazdırdı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Beşiktaş Espor Valorant Gamegar Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title