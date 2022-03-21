Beşiktaş Esports, akademi kadrosunu duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Esports, akademi kadrosunu duyurdu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Beşiktaş Esports, akademi kadrosunu duyurdu

Beşiktaş'ın elektronik spor kulübü Beşiktaş Esports, yeni Valorant akademi takımının kadrosunu duyurdu. Siyah-Beyazlıların kadrosuna 7 yeni oyuncu katıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Esports, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Beşiktaş Esports' Valorant liginde mücadele edecek yeni akademi oyuncularını duyurdu.

BEŞİTAK ESPORTS AKADEMİ KADROSUNU DUYURDU

Beşiktaş Esports Valorant Akademi kadrosunu temsil edecek oyuncular Ahmet Mithat Ayar, Umut Kerim Aydos, Oğuz Karademir, Hamza Kanar, Tümer Saner Atiş ve Gökdeniz Hiçyılmaz oyuncuları yer alırken Beşiktaş Esports Valorant Akademi kadrosunun takım koçu ise Emre Erkan oldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
  • Ahmet Mithat "MYTHhat" Ayar
  • Umut Kerim "WestWond" Aydos
  • Oğuz "519" Karademir
  • Hamza "Ripperino" Kanar
  • Tümer Saner "Madara" Atiş
  • Gökdeniz "AriemStaR" Hiçyılmaz
  • Emre "Akainu" Erken (Koç)

Beşiktaş Esports, akademi kadrosunu duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Beşiktaş Esports, Beşiktaş Espor, Beşiktaş, Espor, Gamegar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title