Beşiktaş Esports, akademi kadrosunu duyurdu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Esports, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Beşiktaş Esports' Valorant liginde mücadele edecek yeni akademi oyuncularını duyurdu.

BEŞİTAK ESPORTS AKADEMİ KADROSUNU DUYURDU

Beşiktaş Esports Valorant Akademi kadrosunu temsil edecek oyuncular Ahmet Mithat Ayar, Umut Kerim Aydos, Oğuz Karademir, Hamza Kanar, Tümer Saner Atiş ve Gökdeniz Hiçyılmaz oyuncuları yer alırken Beşiktaş Esports Valorant Akademi kadrosunun takım koçu ise Emre Erkan oldu.