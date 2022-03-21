Beşiktaş Esports, akademi kadrosunu duyurdu
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Beşiktaş'ın elektronik spor kulübü Beşiktaş Esports, yeni Valorant akademi takımının kadrosunu duyurdu. Siyah-Beyazlıların kadrosuna 7 yeni oyuncu katıldı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Esports, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Beşiktaş Esports' Valorant liginde mücadele edecek yeni akademi oyuncularını duyurdu.
BEŞİTAK ESPORTS AKADEMİ KADROSUNU DUYURDU
Beşiktaş Esports Valorant Akademi kadrosunu temsil edecek oyuncular Ahmet Mithat Ayar, Umut Kerim Aydos, Oğuz Karademir, Hamza Kanar, Tümer Saner Atiş ve Gökdeniz Hiçyılmaz oyuncuları yer alırken Beşiktaş Esports Valorant Akademi kadrosunun takım koçu ise Emre Erkan oldu.
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- Ahmet Mithat "MYTHhat" Ayar
- Umut Kerim "WestWond" Aydos
- Oğuz "519" Karademir
- Hamza "Ripperino" Kanar
- Tümer Saner "Madara" Atiş
- Gökdeniz "AriemStaR" Hiçyılmaz
- Emre "Akainu" Erken (Koç)