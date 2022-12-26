BBL Espor'un Queens takım koçu Melih Kaya oldu

BBL Esports'un sosyal medya hesaplarından 25 Aralık Pazar günü yapılan açıklama ile BBL Queens takımının yeni koçu Melih Serkan "Meseka" Kaya oldu.

Eylül 2021'de kurulan BBL Queens takımının eski koçu Mert Bengün'ün 3 Aralık 2022'de ayrılmasının ardından takımın yeni koçu Melih Kaya oldu.

BBL QUEENS'İN YENİ KOÇU MELİH KAYA OLDU

BBL Espor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "BBL Queens takımımızın yeni koçu Melih Serkan "Meseka" Kaya! Aileye hoş geldin!" sözlerine yer verilerek BBL Queens'in yeni koçu duyuruldu.

Valorant'ta mücadele eden BBL Queens'in yeni takım koçu Melih Serkan Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu sözlere yer verdi:

"Çok mutluyum. BBL'de olmanın getirdiği sorumlulukların ve taraftarlarımızın bizden beklentilerinin farkındayım. Şampiyon olup sizleri mutlu edebilmek için her ne gerekiyorsa yapacağımızdan emin olabilirsiniz."

BBL QUEENS VALORANT KADROSU