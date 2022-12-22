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Astralis, Danimarkalı oyuncuyu CS:GO kadrosuna kattı

Gamegar Haberleri

Astralis, Danimarkalı oyuncuyu CS:GO kadrosuna kattı

Danimarkalı espor organizasyonu Astralis'in Christian "Buzz" Anderson için bir anlaşma yaptığı açıklandı. Astralis, 19 yaşındaki genç oyuncuyu CS:GO kadrosuna kattı.

4 kez CS:GO Major Championship kazanan Danimarkalı espor organizasyonunun CS:GO takımı, Christian "Buzz" Anderson'ı kadrosuna katarak 2023 kadrosunu tamamlamış oldu.

ASTRALIS, BUZZ'U KADROSUNA KATTI

Astralis Counter-Strike'ın Twitter hesabından yapılan "2023 kadromuz belli oldu" paylaşım ile yeni transferi Buzz'u duyurdular.

Anlaşma sonrası çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Buzz, "Astralis takımındaki oyunculara birkaç yıl boyunca çalıştım ve baktım ve birçok yönden bu beni bir CS oyuncusu olarak şekillendirdi. Şimdi kendimi bu oyunculardan birkaçının bulunduğu bir takımda ve her zaman hayal ettiğim rolde Astralis oyuncusu olarak adlandırabiliyor olmam gerçekten çılgınca havalı." dedi.

Astralis, Danimarkalı oyuncuyu CS:GO kadrosuna kattı

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Astralis ekibi ise yaptığı transfer açıklamasında, "Astralis, 19 yaşındaki Christian "Buzz" Andersen'i ana kadroda yeni bir oyuncu olarak sunuyor. "Buzz", Büyük Final'de Astralis Talent'i yendikten sonra Danimarka GÜÇ Ligi'ni kazanan Danish Masonic'ten geliyor. İki ay boyunca ana takımda kaldıktan sonra yetenek ekibine yeniden katılan Mikkel "MistR" Thomsen'in yerini alacak." sözlerine yer verdi.

ASTRALIS CSGO KADROSU

  • Andreas "Xyp9x" Hojsleth
  • Lukas "gla1ve" Rossander
  • Benjamin "blameF" Bremer
  • Nicolai "dev1ce" Reedtz
  • Christian "Buzz" Andersen
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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