Arsenal'ı devirmeyi başardı! Galatasaray adını bir üst tura yazdırdı

Video oyun geliştiricisi Konami'nin geliştiriciliğini üstlendiği eFootball 2022'de düzenlenen eFootball Champions Pro turnuvasında Galatasaray'da dahil olmak üzere toplamda sekiz takım yer alıyor. İlk hafta maçlarında Barça ve Roma'ya takılan Galatasaray'ın ikinci hafta maçlarında yüzü güldü.

TURNUVADAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

EFootball Championship Pro'da B grubunun ikinci hafta karşılaşmaları oynandı. Roma, Barcelona, Galatasaray ve Arsenal'ın yer aldığı grupta ikinci haftada Arsenal ile karşı karşıya gelen Galatasaray, üç maçlık seriden 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı.

GRUPTAN ÇIKMAYI BAŞARDI

İkinci hafta Arsenal ile oynayan Galatasaray Espor, 2-2, 2-3 ve 0-3'lük skorlar ile Arsenal'ı devirmeyi başardı ve ilk haftaki mağlubiyetlerden sonra istediği puanı elde ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.