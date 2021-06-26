Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı

EURO 2016'da Galler Milli Takımı'nda futbolcuların maç öncesi çektirilen fotoğrafta asimetrik görüntüsü dikkat çekmişti. EURO 2020'de de aynı geleneği sürdüren Galli futbolcuların bunu neden yaptığı ortaya çıktı. İlk başta plansız olan takım fotoğrafındaki asimetrik diziliş zamanla bir totem haline gelmiş. Galli futbolcu Joe Ledley konuyla ilgili yaptığı açıklamada bunun doğaçlama gelişen bir yanlışlık olduğunu ancak daha sonra bir totem haline geldiğini söyledi.