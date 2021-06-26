Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı
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Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı

Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2016'da Galler Milli Takımı'nda futbolcuların maç öncesi çektirilen fotoğrafta asimetrik görüntüsü dikkat çekmişti. EURO 2020'de de aynı geleneği sürdüren Galli futbolcuların bunu neden yaptığı ortaya çıktı. İlk başta plansız olan takım fotoğrafındaki asimetrik diziliş zamanla bir totem haline gelmiş. Galli futbolcu Joe Ledley konuyla ilgili yaptığı açıklamada bunun doğaçlama gelişen bir yanlışlık olduğunu ancak daha sonra bir totem haline geldiğini söyledi.

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Danimarka'ya elenen Galler, turnuvada maç öncesi çektirdiği takım fotoğraflarıyla yine dikkat çekti. Her maç öncesi farklı bir asimetrik dizilişle poz veren takımda bu hareketin neden yapıldığı ortaya çıktı.

ZAMANLA TOTEM HALİNE GELDİ

NTV'de yer alan habere göre; Galli futbolcu Joe Ledley, 2016'da konuyla ilgili verdiği demeçte bunun doğaçlama bir yanlışlık olduğunu kabul ederken daha sonraları ise bunun bir totem haline geldiğini söyledi. Galli futbolcular için bir şans niteliği taşımaya başlayan bu pozlar her maç öncesi değişiyor. Bazen ayakta 3, bazen 4 futbolcu yer alıyor. Bazen de oyuncular asimetrik bir şekilde birbirinden ayrı poz veriyor.

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