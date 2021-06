Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Galip Sakder, Bursaspor'da 1 Temmuz'da yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Sakder, "Hayal üretmek, hayal satmak yerine her zaman gerçekleri düstur olarak kabul edip, bir Bursasporluya yakışır bir şekilde görevimizi yapmak her şeyin üzerinde olacaktır" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu heyecanı yaşanıyor. 1 Temmuz'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek olan seçim öncesi Galip Sakder, Divan Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Sakder, yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "58 yıllık geçmişi ile dev bir çınar olan Bursaspor Kulübümüzün en üst organı olan Divan Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve çalışma şekilleri mevcut tüzüğümüzde net bir şekilde ifade edilmektedir. Hiçbir Bursasporlunun içine sindiremediği ve kabullenemediği bugünkü durumdan Kulübümüzü tüm Bursa'nın el ele vererek layık olduğu yere tekrar çıkarmak en büyük görevimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Mevcut yönetim ile çok sıkı iş birliği içinde olacağız"

Divan kurulu üyelerinin kendilerini seçmeleri durumunda herkesin fikrine önem vereceklerini söyleyen Sakder, "Her üyemizin görüş ve düşünceleri bizim için son derece kıymetlidir. Mevcut Yönetim Kurulları ile çok sıkı iş birliği içinde olarak Bursaspor'un yararına olabilecek her türlü yardımı önerme ve takip etmeyi sürdürme çabası içinde olacağız. Tüzüğümüzün emrettiği tüm görevleri de eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. Sakder, "Hayal üretmek, hayal satmak yerine her zaman gerçekleri düstur olarak kabul edip, bir Bursasporluya yakışır bir şekilde görevimizi yapmak her şeyin üzerinde olacaktır. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Genel Kurulun demokratik bir ortamda, Bursaspor Kulübü'ne yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Galip Sakder'in listesi şu şekilde;

(Asil Üyeler): Levent Batur, Haluk Hısımcıl, Mehmet Toplan, Yücel Akgün

(Yedek Üyeler): Yüksel Türker, Seyfullah Yıldız, Mehmet Dursun, Ömer Cihan, Feridun Özkaya - BURSA

