Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galip Sakder, Bursaspor'da 1 Temmuz'da yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Galip Sakder, Bursaspor'da 1 Temmuz'da yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Sakder, "Hayal üretmek, hayal satmak yerine her zaman gerçekleri düstur olarak kabul edip, bir Bursasporluya yakışır bir şekilde görevimizi yapmak her şeyin üzerinde olacaktır" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu heyecanı yaşanıyor. 1 Temmuz'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek olan seçim öncesi Galip Sakder, Divan Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Sakder, yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "58 yıllık geçmişi ile dev bir çınar olan Bursaspor Kulübümüzün en üst organı olan Divan Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve çalışma şekilleri mevcut tüzüğümüzde net bir şekilde ifade edilmektedir. Hiçbir Bursasporlunun içine sindiremediği ve kabullenemediği bugünkü durumdan Kulübümüzü tüm Bursa'nın el ele vererek layık olduğu yere tekrar çıkarmak en büyük görevimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Mevcut yönetim ile çok sıkı iş birliği içinde olacağız"

Divan kurulu üyelerinin kendilerini seçmeleri durumunda herkesin fikrine önem vereceklerini söyleyen Sakder, "Her üyemizin görüş ve düşünceleri bizim için son derece kıymetlidir. Mevcut Yönetim Kurulları ile çok sıkı iş birliği içinde olarak Bursaspor'un yararına olabilecek her türlü yardımı önerme ve takip etmeyi sürdürme çabası içinde olacağız. Tüzüğümüzün emrettiği tüm görevleri de eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. Sakder, "Hayal üretmek, hayal satmak yerine her zaman gerçekleri düstur olarak kabul edip, bir Bursasporluya yakışır bir şekilde görevimizi yapmak her şeyin üzerinde olacaktır. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Genel Kurulun demokratik bir ortamda, Bursaspor Kulübü'ne yakışır bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Galip Sakder'in listesi şu şekilde;

(Asil Üyeler): Levent Batur, Haluk Hısımcıl, Mehmet Toplan, Yücel Akgün

(Yedek Üyeler): Yüksel Türker, Seyfullah Yıldız, Mehmet Dursun, Ömer Cihan, Feridun Özkaya - BURSA

Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galip Sakder, Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:21:06. #1.16#

title