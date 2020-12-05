Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı

Ailesiyle birlikte kirada oturan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Bakırköy sahilde bulunan konuttan aldığı ev için 4 milyon TL ödediği öğrenildi.

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Bakırköy sahildeki bir konut projesinden ailesi için ev aldı.

Sarı kırmızılılara transfer olduğunda ailesini de yanına alan 25 yaşındaki futbolcu, satın aldığı ev için 4 milyon TL ödedi.

Ailesiyle beraber yaşayan Antalyalı geçen günlerde yeni evine taşındı. Taylan Antalyalı'nın daha önce kirada oturduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DA 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'a 2019 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyespor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Bu sezon sarı kırmızılı forma ile Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıkan Taylan 1 gol sevinci yaşadı.