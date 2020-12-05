Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı

05.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:37

Ailesiyle birlikte kirada oturan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, Bakırköy sahilde bulunan konuttan aldığı ev için 4 milyon TL ödediği öğrenildi.

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Bakırköy sahildeki bir konut projesinden ailesi için ev aldı.

Sarı kırmızılılara transfer olduğunda ailesini de yanına alan 25 yaşındaki futbolcu, satın aldığı ev için 4 milyon TL ödedi.

Ailesiyle beraber yaşayan Antalyalı geçen günlerde yeni evine taşındı. Taylan Antalyalı'nın daha önce kirada oturduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DA 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'a 2019 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyespor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Bu sezon sarı kırmızılı forma ile Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıkan Taylan 1 gol sevinci yaşadı.

Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı
Haber Yorumları (2)
FENERLİ: ailesine vefa yapmis helal olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HLL: adam ailesine bakıyo bunda bi sorun yok
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Falcao Fuat Çapa Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:12:13. #1.14#
title