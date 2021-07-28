SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor
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SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyorKaan ÜLKER - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar takımlarından galibiyet bekliyor.

Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar takımlarından galibiyet bekliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 5-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek. Yüzde 50 oranında, yaklaşık 9 bin seyircinin alınacağı karşılaşma öncesi stat çevresinde zorlu maçı bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri ve Galatasaray'ı çok özlediklerini söyledi.

Bu sezon takımlarından başarı beklediklerini belirten taraftarlar, PSV maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca, yapılan transferlerden de oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor
SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor
SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor
SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor
SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor
SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor
SPOR Galatasaraylı taraftarlar PSV maçından galibiyet bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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