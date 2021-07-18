Galatasaraylı taraftar, Gomis'ten Ghezzal transferi için yardım istedi! Fransız yıldızdan cevap gecikmedi

Galatasaraylı bir taraftar, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'ten Rachid Ghezzal'in transferi konusunda yardım istedi. Sosyal medyadan Fransız yıldıza mesaj atan taraftar, "Bafe, Ghezzal'ı istiyoruz ve Ghezzal senin arkadaşın. Ona Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sözlere karşılık Gomis'in cevabı ise, "Anlatacağım" oldu.