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Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi, Fernando Muslera, oğluna "Muslera" adını koyan taraftara sosyal medya hesabı üzerinden "Bu inanılmaz" diyerek teşekkür etti.

11.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:26

Fanatik Galatasaraylı bir taraftar, oğluna Ege Muslera adını koydu. Bunu öğrenen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kişisel Instagram hesabındaki hikaye bölümünden taraftara teşekkür etti.

Muslera, yaptığı paylaşımda "Bu inanılmaz. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti

GALATASARAYLI TARAFTARIN SEVGİLİSİ

2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 4 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası zaferi elde etti. Uruguaylı kaleci sarı kırmızılı taraftarın en sevdiği isimlerin başında geliyor.

Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
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