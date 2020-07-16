Galatasaraylı Lemina'nın kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain'in teklifini kabul etti Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina'nın 2005 doğumlu kardeşi Noah Lemina, Paris Saint-Germain'den aldığı sözleşme teklifini kabul etti.

Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Mario Lemina'nın kardeşi de ağabeyinin izini takip ediyor. 2018 yılında PSG Akademisi'nde giren Noah, gösterdiği gelişim üzerine kulüpten 3 yıllık bir sözleşme teklifi aldı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre İngiliz takımlarının da listesindeki Noah, bu teklifi kabul etti ve kulübü ile 2023 yılına kadar süren sözleşme imzaladı.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Orta sahada görev alan Noah Lemina'nın birçok İngiliz kulübünün de radarında olduğu biliniyordu. Mario Lemina, iki yıl önce PSG altyapısına katılan kardeşiyle ilgili, "Bu daha başlangıç, kendisini asla bırakmamalı" ifadelerini kullanmıştı.