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Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
10.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:15

Adı Arjantin devi Boca Juniors ile anılan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Boca Juniors cephesinden herhangi bir teklif gelmedi. Boca Juniors harika bir takım ve böyle önemli bir takımla adının anılması güzel" dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Boca Juniors'a transfer olacağı yönündekiiddialara açıklık getirdi.

Muslera konuyla ilgili, "Galatasaray ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmem var ve transfer sadece bana bağlı değil. Daha önce de birçok teklif aldım ancak bir sözleşmem olduğu için, öncesinde kulübüm hep reddetti. Bana ya da menajerim Fonseca'ya, Boca Juniors cephesinden herhangi bir teklif gelmedi. Boca Juniors harika bir takım ve böyle önemli bir takımla adının anılması güzel" ifadelerini kullandı.

"İDOLÜM CORDOBA"

Benim idolüm Oscar Cordoba'ydı. Boca Juniors'ta oynamaya başladığından beri onu çok yakından takip ettim. Milli takımda da Facha Carini'yi beğeniyordum.

"EN İYİ HATIRALARI MİLLİ TAKIMDA YAŞADIM"

Bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şey, milli takım formasıyla kupa kazanmaktır. Bu nedenle Uruguay ile 2011'de kazandığımız Copa Amerika ve 2010 Dünya Kupası'ndaki başarımız, benim en iyi hatıralarım.

"EVDE HAPSOLMUŞ DURUMDAYIM"

1,5 aydır eve hapsolmuş durumdayım. 2 hafta önce idman seanslarına başladık ve Pazartesi günü tüm takım arkadaşlarımla çalışmaya başlayacağız. Çünkü ligin geri dönmesine karar verildi.

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