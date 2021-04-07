Galatasaraylı futbolcu Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru yaşamını yitirdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan