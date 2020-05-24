Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu Bu sezon Süper Lig'de 9 gol atan Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şutun 5'ini gole çevirmeyi başardı.

Galatasaray'a sezon başında gelen yıldız golcü Radamel Falcao, Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 9 gol attı ve takımına önemli bir katkı yaptı. Kolombiyalı yıldız golcü Falcao, aynı zamanda ligde eşine az rastlanır bir istatistiğe de imza attı.

OPTA'nın istatistiklerine göre genellikle destek ayağı olarak kullandığı sol ayağıyla ligde kaleyi bulan toplam 6 şut çeken Radamel Falcao, bu şutların 5'ini gol yaptı ve yüzde 83 gibi sıra dışı bir oran yakaladı. Falcao'nun bu sezon attığı gollerin yarısından fazlası sol ayağı ile geldi.

Toplamda 2 penaltı golü bulunan Kolombiyalı yıldızın daha çok kulladığı sağ ayağıyla ise penaltılar haricinde sadece 2 golü bulunuyor. Falcao ligde henüz kafa vuruşu ile gol atamadı. Toplamda sol ayağıyla 10 şut çeken Falcao, sağ ayağıyla 19 şut denedi.

KUPADA DA SOL AYAĞIYLA 1 GOLÜ VAR

Falcao bu sezon lig maçları dışında sadece Tuzlaspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası maçında bir gol atmıştı. Kolombiyalı oyuncu, bu maçta da golünü sol ayakla kaydetti. Falcao, bu sezon sol ayakla ligde Gençlerbirliği ile Denizlispor'a 2'şer ve Antalyaspor'a gol kaydetti.

(Kaynak: Fanatik)