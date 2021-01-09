Galatasaraylı Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı
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Galatasaraylı Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı

09.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:39

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 6-0 yendiği maçta Younes Belhanda attığı gollerle yıldızlaştı. Rakip ağları 3 kez havalandıran Faslı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yapmış oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Youness Belhanda fırtınası esti.

Sarı kırmızılı kulübün 6-0 kazandığı kazandığı maçta rakip ağları ilk 45 dakikada 3 kez havalandırmayı başaran Faslı futbolcu, karşılaşmanın yıldızı oldu.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 5 gol atan Youness Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hat trick yapmış oldu. 30 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Galatasaraylı Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı
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