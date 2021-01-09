Galatasaraylı Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yaptı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 6-0 yendiği maçta Younes Belhanda attığı gollerle yıldızlaştı. Rakip ağları 3 kez havalandıran Faslı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat trick yapmış oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı maçta Youness Belhanda fırtınası esti.

Sarı kırmızılı kulübün 6-0 kazandığı kazandığı maçta rakip ağları ilk 45 dakikada 3 kez havalandırmayı başaran Faslı futbolcu, karşılaşmanın yıldızı oldu.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 5 gol atan Youness Belhanda, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta hat trick yapmış oldu. 30 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.