Galatasaray'ın itirazını reddeden Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı
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Galatasaray'ın itirazını reddeden Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı

12.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:18

Galatasaray'ın Arda Turan için yaptığı itirazı reddeden Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yıldız futbolcuya Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı küfürlü tezahüratı nedeniyle verdiği 2 maçlık men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan için yaptığı itirazı reddetti. 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası alan yıldız futbolcunun cezası onandı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK'nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın, Kadıköy'de 1-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında küfürlü tezahürat yaptığı ortaya çıkmıştı. Görüntüler sonrası 34 yaşındaki futbolcuya 2 maç ceza verilmişti.

Galatasaray'ın itirazını reddeden Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı
Haber Yorumları (2)
ŞOVALYE: Atatürk ne demiş? Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda akıllısını severim. Malesef hiçbiri yok...
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UA42: Adamın dediği yanlış bit şey yok. Fatih Terim sever adamı ;)
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500
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