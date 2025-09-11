Galatasaray MCT Technic, Gloria Cup Basketbol maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve yayıncı bilgilerini araştırıyor. Ayrıca, yayının şifresiz olup olmadığı da merak konusu. Galatasaray Zalgiris Kaunas basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

GALATASARAY MCT TECHNIC – ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris Kaunas, Gloria Cup Basketbol turnuvasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Sporseverler, bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray MCT Technic – Zalgiris Kaunas karşılaşması saat 14:00'te başlayacak. Maç öncesinde takımlar ısınma hareketlerini tamamladıktan sonra parkede yerlerini alacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gloria Cup Basketbol maçı, Gloria Arena Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifresiz olacak ve internet bağlantısı olan herkes bu kanaldan müsabakayı izleyebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, turnuvaya ev sahipliği yapan Antalya'daki Antalya Stadyumunda oynanacak. Gloria Cup organizasyonu kapsamında düzenlenen maç, basketbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.