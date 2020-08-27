Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Galatasaray'ın satış listesindeki Younes Belhanda'ya Brezilya'dan talip çıktı. Sarı kırmızılı yönetimin, Brezilya'nın Gremio takımından gelen 2.5 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Faslı orta sahanın el sıkışması durumunda 2.5 milyon euro maaş alacağı bildirildi.

Galatasaray'da yönetim tarafından satış listesine koyulan ve büyük çoğunluğun takımdan ayrılmasını istediği Younes Belhanda için beklenen gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların aylardır satış listesinde bulundurduğu Faslı oyuncuya Brezilya'dan talip çıktı.

Gremio, Galatasaray'ın kapısını çaldı ve 2.5 milyon euroluk teklif sundu. Yönetim, bir süre önce 3.5 milyon euro olarak belirlediği Belhanda'nın bonservisinde indirime giderek bu teklifi kabul etti.

MAAŞI DA NETLEŞTİ

Brezilya cephesi, Belhanda'ya da 2.5 milyon euro maaş önerdi. Faslı futbolcu, Gremio yetkilileriyle el sıkışırsa, Belhanda'nın satışı gerçekleşecek.

33 MAÇA ÇIKTI

Younes Belhanda geçen sezon Galatasaray formasıyla toplam 33 maça çıktı, 7 gol atıp 3 asist yaptı.

(Ajansspor)