Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi
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Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi

28.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:49

Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği 500 bin lira dışında, işadamı Galip Öztürk 1 milyon, Dinçer Azaphan ise 550 bin lira ile kampanyaya destek verirken, camianın ileri gelenleri ve taraftarlar yapılan kampanyaya ilgi göstermedi.

Galatasaray'da başlatılan "Aslan Gibi Sponsor" kampanyası sönük kaldı. Taraftar grubunun sosyal medyada başlattığı ve ertesi gün Başkan Mustafa Cengiz tarafından kamuoyuna duyurulan kampanyada istenen rakamlara ulaşılamadı.

Şu ana kadar Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği 500 bin lira dışında, işadamı Galip Öztürk 1 milyon, Dinçer Azaphan ise 550 bin lira ile kampanyaya destek verirken, camianın ileri gelenleri ve taraftarlar yapılan kampanyaya ilgi göstermedi.

ÜYELERİN AİDATLARINI ÖDEMESİ BEKLENİYOR

Kulüp bir taraftan taraftar ve derneklerden bağış beklerken diğer taraftan ise üyelerinden aidatlarını erken ödemesini istedi. Şubat ayının sonuna kadar vakit bulunmasına karşın üyelere gönderilen yazıdan 400 liralık aidatın bir an önce ödenmesi istedi.

Maillerin yapılan kaydırma nedeniyle yanlış kişilere gittiği, birçok üyenin kişisel bilgisinin bu nedenle elden ele dolaştığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Galatasaray İletişim Departmanı'nın dikkati çekildi.

(Milliyet)

Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi
Haber Yorumları (15)
GALATASARAYLIYIM: ama ben asgari ücrete yardırırken tutupta milyon euro alan ve vasattan öte olmayan topçulara yardım mardım etmem herkez bakacak işine
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:D:D: BÜYÜK TARAFTAR BÜYÜK TAKIM DEDİĞİN BÖYLE OLUR TARAFTAR TAKIMA SIRTINI DÖNER BRAWO 6SARAY BRAWO MAWRUPA MATİHİ MALATASARAY
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CAN DEP: Milliyetmi yazmis..?
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