Galatasaray yine kaybetti, Ata Demirer isyan etti! Taraftarın duygularına tercüman olan mesaj

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu ve üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Bu sonucun ardından sosyal medyadan isyan eden Galatasaraylı komedyen Ata Demirer, "Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar… Herkesin kalbini kırdınız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 45+3'te Donk, 60'ta Umut Bozok ve 90+5'te Varga'dan gelirken, Galatasaray'ın tek golünü ise 39'da Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray 27 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi.

GALATASARAY 11 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.

"DEĞDİ Mİ FATİH HOCA'YI GÖNDERMEYE?"

Cimbom'un kötü gidişatı sürerken Galatasaraylı komedyen Ata Demirer, sosyal medyadan isyan etti. Ünlü komedyen mesajında, "Noldu değdi mi Fatih Hoca'yı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar. Herkesin kalbini kırdınız" ifadelerini kullandı.

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