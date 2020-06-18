Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'yı 2020-21 sezonunun ilk yarısında kadroya yazmayacak. En iyi ihtimalle 6 ay oynayamayacak Uruguaylı eldivenin yerine kaleci arayışları başladı. 34 yaşındaki file bekçisinin olmamasıyla yabancı kontenjanı açılacak.

Bacağından ameliyat edilen Fernando Muslera'nın önümüzdeki sezonun ilk yarısında lisansı dondurulacak. Geçen sezon Rize'de sakatlanan Emre Akbaba gibi yıldız kalecinin de adı ilk 6 aylığına TFF'ye bildirilmeyecek. Sarı-kırmızılılar böylece yabancı kontenjanından bir ismi boşa çıkaracak. En iyi ihtimalle ocak ayının ortasında sahalara dönmesi beklenen Uruguaylı yıldızın yerine de kaleci bakılıyor. Gündemdeki ilk isimler boşta olan Sinan Bolat ile sezon sonu Başakşehir'den bonservisini eline alacak Volkan Babacan olarak dikkat çekiyor.

BIRAKINCA ANTRENÖR OLACAK

Galatasaray'da kalan maçlar adına tüm gözler ikinci kaleci Okan Kocuk'a çevrildi. 24 yaşındaki file bekçisinin göstereceği performans da transfer adına çok etkili olacak. Eğer Okan beklentilerin altında kalırsa iki takviye bile yapılabilir. Yönetimin Haziran 2021'e kadar kontratı olan Muslera ile sezon sonunda masaya oturacağı biliniyor. Tecrübeli file bekçisinin kontratında indirim yapması istenecek ve sözleşmesi 3 yıllığına uzatılacak. Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bıraktıktan sonra da teknik kadroda yer alarak kaleci antrenörü olması da talep edilecek.

"İLK ADIMLARIMI ATTIM"

Uruguaylı kaleci, La Oral Deportivo programına ameliyatını anlattı. Muslera, "Her şey çok iyi gitti. Şükürler olsun. İyileşmek için ilk adımlarımı attım. Ameliyattan 5 saat sonra doktorlar beni yürüyüşe çıkardı. Birkaç adım attım. Sağ bacağımda ağrıyı engelleyen bir epidural var. Yavaş yavaş iyileşeceğim" dedi.

FİZYOLOJİK YAŞI 23.6

34 yaşına basan Fernando Muslera'nın sakatlıktan nasıl döneceği merak edilirken, Uruguaylı'nın fizyolojik yaşı parmak ısırttı. Kendisine çok iyi bakan tecrübeli eldivenin fizyolojik yaşı 23.6 olarak çıktı. İşte Fernando Muslera'nın değerleri: Cilt elastikiyet testi: 24. Kolajen ve elastin madde azalması sıfır. Elastikiyetin geri dönüşü 1 saniyenin altında. Tepki verme hızı: 19. Yapılan testte cismi yakalama mesafesi 14 cm'den bile çabuk. Zihinsel zindelik yaşı: 27. Test için gerekli olan sayma süresi 13 saniye. Denge testi: 17. Bu test sırasında 70 saniyelik sürenin çok üzerine çıkıyor. 120 saniye ve daha fazlasını bile zorluyor. Gözbebeği çapı testi: 31. Göz bebeği çapı 4 milimetre olarak ölçüldü.

(Sabah)