Galatasaray yeni Fatih Terim'ini buldu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca - Haberler
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Galatasaray yeni Fatih Terim'ini buldu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent, büyük hayal kırıklığı yarattı. İspanyol hoca yönetiminde 4 lig maçında yalnızca 1 puan alabilen sarı-kırmızılılarda, "Okan Buruk" sesleri yükselmeye başladı. Cumartesi günü Kayserispor'la oynanacak mücadelede olası bir puan kaybı sonrası Torrent'in gönderileceği ve Buruk'u takımın başına getirmek için çalışmaların başlayacağı öne sürüldü.

Süper Lig'de adeta dibe vuran Galatasaray, küme düşme potasının yalnızca 3 puan üzerinde bulunuyor. Torrent yönetiminde henüz hiçbir varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılarda cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçı belirleyici olacak. Bu karşılaşmada yaşanacak olası bir puan kaybıyla Galatasaray'da Torrent döneminin sona ermesi beklenirken, yeni hocanın Okan Buruk olacağı konuşuluyor.

Galatasaray yeni Fatih Terim'ini buldu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hocaOkan Buruk

BURAK ELMAS'A OKAN BURUK BASKISI

Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Burak Elmas'a hem yönetim kanadından hem de taraftarlardan Okan Buruk baskısı yapılıyor. 2018'de kısıtlı kadroyla Akhisar'ı Türkiye Kupası, taraftar gücü olmayan Başakşehir'i 2020'de lig şampiyonu yapması nedeniyle 48 yaşındaki hocaya güven var. Camiayı tanıması da Okan Buruk'un en büyük avantajı.

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Fatih Terim, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Haberler

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