Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için harekete geçiyor

Her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri, bu sefer Türkiye'ye gelmeye çok yakın. İngiliz ekibinin satış listesine koyacağı İsviçreli futbolcu için Galatasaray harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimden Işıtan Gün'ün kısa süre içinde Liverpool'la masaya oturacağı öğrenildi.