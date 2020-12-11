Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı
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Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı

11.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:35

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Juventus zaferinin yıldönümünü Wesley Sneijder'in maçta attığı golün videosunu paylaşarak kutladı. Videoda, "Arena'da Sneijder! Türkiye ayakta! Arena ayakta! İstanbul ayakta!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Juventus zaferinin yıldönümünü paylaştığı video ile kutladı.

Paylaşılan videoda Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in galibiyeti getiren golüne yer verilirken videoya "Arena'da Sneijder! Türkiye ayakta! Arena ayakta! İstanbul ayakta!" notu düşüldü. Öte yandan videoda Gazapizm'in "Unutulacak Dünler" şarkısı da kullanıldı.

10 Aralık 2013 tarihinde başlayan Galatasaray-Juventus karşılaşması İstanbul'da o gün yağan ve sahayı beyaza boyayan kar nedeniyle ertesi güne ertelenmişti. 11 Aralık'ta bu sefer öğlen saatlerinde oynanan maçın 86. dakikasında gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wesley Sneijder, meşin yuvarlağı ağlara göndermişti.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı

2 GÜNDE GELEN ZAFER

Kar yağışı nedeniyle 2 günde oynanan bu karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, Juvestus'u saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmayı başarmıştı.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı
Haber Yorumları (4)
KOSKA: böyle şeylerle avunacağınıza kalıcı başarılara imza atsanız YAAA
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ASY 1905: Nerden nereye!! Şampiyonlar ligine artık direkt gidemeyecek takımlarımız
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YU BE: millet uzaya gidiyor . siz hala tarihte kalmış galibiyetlerden , başarıdan söz ediyorsunuz. önümüzdeki sene lig şampiyonu direkt gruplara gidemiyor. oturun da bunu düşünün
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