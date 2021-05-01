Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı

Siyah-Beyazlılar'ın, Alanya ile sezon sonu mukavelesi dolacak Salih Uçan ile 10 milyon TL'den 3 yıllık prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yetenekli orta saha, tercihini Beşiktaş'tan yana yaptı. Salih'e Avrupa'dan da bazı takımların ilgisi olduğu aktarıldı fakat bu andan itibaren dönüş olması zor gözüküyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yüksek ihtimalle ayrılması, Josef ve Atiba'nın alternatifsizliği Salih Uçan transferini mecburi kıldı. Siyah-Beyazlılar, Alanya ile sözleşmesi dolacak futbolcuyla prensipte anlaştı, iş resmi açıklamaya kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgisi olan Salih, Beşiktaş'ta forma bulabileceğini ve eski hocası Sergen Yalçın'la çalışmanın kendisini daha yukarı taşıyacağını düşünüyor.

TOPLAM 30 MİLYON TL

Salih Uçan ile Beşiktaş'ın anlaşması 3 yıllık. Salih'in yıllık ücreti ise 10 milyon TL. bonuslar hakkında bir bilgi yok. Avrupa'dan da bazı takımların ilgisi var yetenekli futbolcuya ama bu transferin dönme ihtimali artık zayıf gözüküyor. Bir süre yurt dışında da top koşturan Salih için Avrupa hüsran olmuştu.