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Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao için bir transfer iddiası ortaya atıldı. Foot Mercato, Beckham'ın takımı Inter Miami'nin uzun süredir peşinden koştuğu Falcao'ya teklif yaptığını fakat yıldız golcünün ve sarı-kırmızılıların teklifi reddettiğini açıkladı.

30.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:46

Foot Mercato, Falcao'ya ocak ayında Beckham'ın takımı İnter Miami'nin teklif yaptığını ama teklifin hem Galatasaray hem Kolombiyalı oyuncu tarafından reddedildiğini iddia etti.

"İHTİYACIM OLAN BİR ŞEYDİ"

Haberde yıldız futbolcunun, "Türkiye'de böylesine büyük bir kulübe, tutkulu bir topluma ve aldığım tüm sevgiye sahip olmak benim için önemliydi. Bu, kariyerimde bu noktada ihtiyacım olan bir şeydi" sözlerine de yer verildi.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktı 14 ligmaçında 9 kez ağları havalandırdı, 1 de asist yaptı.

(Takvim)

Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
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