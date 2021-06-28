Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi

Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında yer alan milli yıldızla uzun süredir görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlıların da Kaan için devreye girdiği öğrenildi. Bonservis bedeli 6 milyon euro olan milli futbolcunun Sassuolo'yla sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.