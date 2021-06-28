Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi
Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında yer alan milli yıldızla uzun süredir görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlıların da Kaan için devreye girdiği öğrenildi. Bonservis bedeli 6 milyon euro olan milli futbolcunun Sassuolo'yla sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
Yeni sezon öncesi Süper Lig devlerinin transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Milli futbolcu Kaan Ayhan için Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİNDE İLK SIRADA
Fanatik'in, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı habere göre; 26 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulübün listesinde ilk sırada yer alıyor. İki kulüp arasında Nisan ayında başlayan görüşmelerin hala devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, Kaan Ayhan'ın Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.