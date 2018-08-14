Galatasaray ve Beşiktaş'ın İstediği Modeste, Bundesliga'da Oynamak İstediğini Açıkladı

Çin temsilcisi Tianjin Quanjian ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray ile Beşiktaş'ın da gündemine gelen golcü oyuncu Anthony Modeste transfer açıklamasında bulundu.

"DORTMUND MÜKEMMEL OLUR"

Bundesliga'ya dönmek istediğini vurgulayan Modeste, "Bundesliga'da oynamaya asla hayır demem. Şu an bir teklif almadım ancak Almanya'ya dönmek, Dortmund'da oynamak mükemmel olur" ifadelerini kullandı.

NICE VE TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki golcüye Nice ve Türkiye'den takımlar teklif yaptı. Modeste, Köln'den yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle Tianjin Quanjian'e transfer olmuştu.