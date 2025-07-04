Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, biletler ne zaman nerede satılacak?

Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, biletler ne zaman nerede satılacak?
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Galatasaray, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama sonrası Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, biletler ne zaman nerede satılacak, merak edildi. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, biletler ne zaman nerede satılacak?

Galatasaray, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama sonrası, Galatasaray Ümraniyespor maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı, biletlerin ne zaman ve nerede satışa çıkacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, biletler ne zaman nerede satılacak?

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Ümraniyespor maçı12 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda yapılacak.

Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda, biletler ne zaman nerede satılacak?

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasarayımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile 12 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda özel bir hazırlık karşılaşması yapacaktır. Maç biletleri yarından itibaren www.biletinial.com ve Biletinial Mobil Uygulaması'nda satışa çıkacaktır." denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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