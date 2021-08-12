Galatasaray turu geçer mi, nasıl tur atlar? GS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç yenmesi lazım? Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri!

Temsilcimiz Galatasaray bugün St. Johnstone rövanş maçında karşılaşacak. Galatasaray ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçta ise tur atlaması için yenmesi veya en kötü uzatmalara gitmesi için berabere kalması gerekiyor. İzleyiciler GS'ın tur atlama ihtimallerini merak etti. Sizler için kısaca maçın analizini ve Galatasaray nasıl tur atlar olasılıklarını paylaşalım.

Akşam UEFA ön eleme rövanş maçları var. Günün en merak konularından birisi de Galatasaray turu geçer mi nasıl tur atlar sorusu oldu. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? GS UEFA maçında tur atlaması için kaç kaç yenmesi lazım? Galatasaray'ın tur atlama ihtimalleri!

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St Johnstone-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı bugün yani 12 Ağustos Perşembe saat 21:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY'IN İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maç 1-1 berabere tamamlanmıştır.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR? (TÜM İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)

Haberler.com 'a özel yazımıza hoş geldiniz. Bu yazıda GS'nin tur atlama ihtimallerini kısaca paylaşacağız.

Öncelikle şunu belirtelim. Deplasman golü kuralı kaldırıldı. Bu bakımdan tur atlama için deplasman golü hesabı yapmamıza gerek kalmayacak. Ek olarak ilk maç 1-1 berabere tamamlanmıştı. Şimdi Galatasaray'ın tur atlama ihtimallerine bakalım:

- Galatasaray bu maçta berabere kalırsa maç her türlü uzatmalara gidecektir. İster 0-0 isterse 2-2 berabere bitsin maç uzatmalara gider. Çünkü UEFA'da deplasman golü kuralı kaldırıldı.

Bu bakımdan bugünkü maç skorları;

0-0

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

vb. gibi skorlarla biterse maç uzatmalara gidecek.

- Eğer Galatasaray maçı kazanırsa tur atlayacak. Mesela Galatasaray maçı 1-0, 2-1, 3-0, 4-1 vb. gibi skorlarla kazanırsa bir üst tura çıkacaktır.

- Eğer GS yenilirse tur atlayamayacak. Bu bakımdan maçı kesinlikle yenmesi veya en azından berabere kalması gerekiyor.