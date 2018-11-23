Galatasaray Tribünleri, Yıldırım Demirören'i İstifaya Davet Etti

fener macinda Serdar Azize atilan dirsekte penalti vermediler ama bu ucuz penaltiyi Galatasray aleyhine verdiler.
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Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile karşılaştığı maçta, sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti.
Maç içinde hakem Hüseyin Göçek'in kararlarını beğenmeyen taraftarlar sık sık, "Yeter Yıldırım Demirören yeter" tezahüratında bulundu. Ayrıca taraftarlar, TFF'yi de istifaya davet etti.