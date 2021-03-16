Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek

Süper Lig'de son sezonların en çekişmeli şampiyonluk yarışı yaşanırken Galatasaray da ipi önde göğüsleyecek takımlar arasında favorilerden biri konumunda. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun transferleri için ise şimdiden düğmeye bastı. Aslan, yaz transfer döneminde büyük bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Belhanda'nın boşluğunu eskiden Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'yla doldurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar transfer bütçesinin yüzde 70'ini bu transfere ayıracak.

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'da Belhanda'nın takımdan ayrılması sonrası boşalan 10 numara koltuğuna en önemli aday Talisca. Çin'in Guangzhou takımından yıllık 10 milyon euroya yakın para kazanan yıldız futbolcu için düğmeye resmen basıldı. Galatasaraylı yöneticilerin Çin kulübü ile temaslara başladığı ve transfer teklifinin yapıldığı iddia edildi.

HEDEF SEZON SONU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde transfer bütçesinin yüzde 70'ine yakın bir bölümünü Talisca transferine harcayacak. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde lige adeta damga vuran Talisca için kesenin ağzı açılacak.