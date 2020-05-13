Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yüksek maliyeti nedeniyle kiralık olarak forma giyen Michael Seri'nin takımdan gönderilmesini istedi.

Galatasaray'da maçların yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezon öncesi transfer konusunda da planlama yapılıyor.

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da yeni sezon öncesinde özellikle yerli oyuncu transferlerine öncelik verilecek. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlamıştı. Ayrıca Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Sparta Prag'da sözleşmesi bitecek olan Semih Kaya'nın da takıma dahil edilmesi bekleniyor.

SERI'Yİ TAKIMDA İSTEMİYOR

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyunculardan Michael Seri, yüksek maliyeti ve performansının yeterli olmaması nedeniyle yolların ayrılacağı isimlerden olacak. Fatih Terim'in bu isim için gidebilir dediği öğrenildi.