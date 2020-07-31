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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferinde ısrarcı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan konusunda bekleme çağrısına rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli futbolcu vazgeçmiyor. Semih Kaya ve Emre Çolak'ın da listede olduğu transferde öncelik Arda Turan'da olacak.

31.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:39

Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın isimleri uzun süredir sarı-kırmızılı kulüple anılıyor.

Taraftarlar üç ismi de sosyal medyada tartışırken geçen hafta Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantıda bu konu da masaya yatırıldı. Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim'in yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde, tecrübeli hoca sadece Arda Turan'ın transferi için ısrarcı olduğu öğrenildi.

SEMİH VE EMRE ÖNCELİK DEĞİL

Semih Kaya ve Emre Çolak isimleri ise şu an için Fatih Terim ve Galatasaray için öncelik değil. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini dikkate alan Başkan Cengiz ve ekibi, bu konuda acele etmeme kararı aldı. İki oyuncunun durumu da transfer sezonunun sonunda belli olacak.

SEMİH VE EMRE'NİN DÖNÜŞÜ GÜNDEME GELECEK

Sarı-kırmızılı kulüp, hedeflediği takviyeleri gerçekleştiremezse Semih Kaya ve Emre Çolak'ın geri dönüşü gündeme gelecek.

Arda Turan, Galatasaray'la 191 maça çıkıp 15 bin 93 dakika sahada kalırken 44 kez ağları sarstı. Yıldız futbolcu, 2005-06 sezonundaki Manisaspor macerasında ise 15 maçta, 1115 dakika süre aldı ve 2 golle oynadı.

Galatasaray'ın bir süredir İsrailli golcü Shon Weissman'ın peşinden koştuğu öne sürülüyordu. Avusturya'da yayın yapan Kleine Zeitung gazetesi, Cimbom'un, Wolfsberger forması giyen 24 yaşındaki santrforu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde, kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan golcü futbolcunun pazartesi günü yapılacak idmana çıkmayacağı ve G.Saray'a transferinin "an meselesi" olduğu iddia edildi. Weissman, bu sezon 31 lig maçında 30 gol, 7 asistlik bir performans gösterdi.

(Kaynak: Sabah)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan transferinde ısrarcı
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