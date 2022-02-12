Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı - Haberler
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Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı

Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçti. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı takımın başında ilk 5 maçını da kazanamayan ilk antrenör oldu.

Galatasaray'da kötü gidişi durdurulamıyor. Kayserispor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçti.

Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET KALDI

Torrent yönetiminde 5. maçına çıkan Galatasaray, Kayserispor karşısında da galibiyete ulaşamadı. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde ilk 5 maçını da kazanamayan ilk isim olarak tarihe geçti. Galatasaray, Torrent yönetiminde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Haberler

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