Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı
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Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçti. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı takımın başında ilk 5 maçını da kazanamayan ilk antrenör oldu.
Galatasaray'da kötü gidişi durdurulamıyor. Kayserispor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçti.
GALATASARAY GALİBİYETE HASRET KALDI
Torrent yönetiminde 5. maçına çıkan Galatasaray, Kayserispor karşısında da galibiyete ulaşamadı. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde ilk 5 maçını da kazanamayan ilk isim olarak tarihe geçti. Galatasaray, Torrent yönetiminde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
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