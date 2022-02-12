Galatasaray tarihine geçti! Domenec Torrent kimsenin ihtimal vermediği senaryoyu yaşattı

Galatasaray'da kötü gidişi durdurulamıyor. Kayserispor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, teknik direktör Domenec Torrent tarihe geçti.

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET KALDI

Torrent yönetiminde 5. maçına çıkan Galatasaray, Kayserispor karşısında da galibiyete ulaşamadı. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde ilk 5 maçını da kazanamayan ilk isim olarak tarihe geçti. Galatasaray, Torrent yönetiminde oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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