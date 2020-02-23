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Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı

Galatasaray taraftarları, Kadıköy deplasmanında olay yaratan bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribünlere para attı.

23.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:14
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı

ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki taraftarları flaş bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNE PARA ATTILAR

Sarı-kırmızılı tribündeki bir takım taraftarlar, Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını hedef aldı ve tezahüratlarla birlikte sarı-lacivertli tribünlere para attı.

Bu hareketlerin üzerinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları küfürlü tezahüratlarla atışmaya başladı.

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