Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı
Galatasaray taraftarları, Kadıköy deplasmanında olay yaratan bir harekete imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribünlere para attı.
23.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:14
Fenerbahçe ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.
FENERBAHÇE TRİBÜNÜNE PARA ATTILAR
Sarı-kırmızılı tribündeki bir takım taraftarlar, Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını hedef aldı ve tezahüratlarla birlikte sarı-lacivertli tribünlere para attı.
Bu hareketlerin üzerinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları küfürlü tezahüratlarla atışmaya başladı.
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