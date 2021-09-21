Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Erkilet Havaalanı'na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in havaalanından çıktığını gören taraftarlar da "İmparator" tezahüratları attı.

HAVAALANI DIŞINDA KONFETİ ATILDI

Bu sırada bir taraftar, forma imzalamak için yanlarına gelen Fatih Terim'in elini öperek, "Hocam sakın takımı bırakmayın" dedi. Havaalanı dışında konfeti atılırken, heyeti taşıyan otobüs kamp yapacakları otele hareket etti.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri