Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın - Haberler Spor
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Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'la oynayacak Galatasaray, Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılandı. 3 haftadır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılarda eleştirilerin merkezinde olan Fatih Terim'in elini öpen bir taraftar, "Hocam sakın takımı bırakmayın" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Erkilet Havaalanı'na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in havaalanından çıktığını gören taraftarlar da "İmparator" tezahüratları attı.

HAVAALANI DIŞINDA KONFETİ ATILDI

Bu sırada bir taraftar, forma imzalamak için yanlarına gelen Fatih Terim'in elini öperek, "Hocam sakın takımı bırakmayın" dedi. Havaalanı dışında konfeti atılırken, heyeti taşıyan otobüs kamp yapacakları otele hareket etti.

Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın

Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın

Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fatih Terim'in elini öpen taraftar: 'Hocam sakın takımı bırakmayın'

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: "Hocam sakın takımı bırakmayın"

 Galatasaray'da sürpriz karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi

Galatasaray'da sürpriz karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi
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Haber: Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın - Haberler Spor
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