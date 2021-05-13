Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu

Kasımpaşa forması giyen ve sezon sonunda Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ramazan Bayramı'nı kutlayan 28 yaşındaki futbolcu, "İftarını yapmış. Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara. Tüm müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar.'' ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aytaç'ın şampiyonluk ve sarı-kırmızılı formayı giyme hayali kurduğunu düşünüp paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu