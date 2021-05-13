Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu
Kasımpaşa forması giyen ve sezon sonunda Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ramazan Bayramı'nı kutlayan 28 yaşındaki futbolcu, "İftarını yapmış. Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara. Tüm müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar.'' ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aytaç'ın şampiyonluk ve sarı-kırmızılı formayı giyme hayali kurduğunu düşünüp paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve büyük olasılıkla sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olması beklenen Aytaç Kara'nın paylaşımına taraftarla büyük ilgi gösterdi.
TARAFTARLARDAN YORUM YAĞDI
Tecrübeli oyuncunun paylaştığı bu gönderi, başta Galatasaray taraftarı tarafından olmak üzere beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Aytaç, karşılaşma sonrası kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon İstanbul ekibinde 29 resmi maça çıkan tecrübeli isim, 4 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.